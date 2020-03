Coronavirus, ottava vittima ed altri dieci nuovi casi nelle aree sanitarie livornesi

Livorno, 23 marzo 2020 – Ottavo deceduto a causa del coronavirus Covid-19 nel territorio della ex Usl 6. Si tratta di un uomo di 70 anni, residente a Piombino, arrivato all’ospedale di Livorno alcuni giorni fa dalla residenza sanitaria San Rocco. L’uomo ha cessato di vivere ieri mattina, domenica 22, come anticipato da Costa Ovest.

Secondo quanto diffuso dalla Regione Toscana nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 marzo, attraverso l’agenzia d’informazione Toscana Notizie, oltre all’ottava vittima, da ieri sono da registrare anche dieci nuovi casi positivi al coronavirus Covid-19 nelle tre zone sanitarie della ex azienda Usl 6, ossia Livorno, Valdicornia ed isola d’Elba.

Salgono conseguentemente a 140 i positivi sul territorio, da suddividere tra ricoveri ospedalieri, domiciliari e trasferimenti da altri luoghi od aree.

I dati dell’assessorato regionale alla Salute sono quelli trasmessi, quotidianamente, al Ministero della Sanità e quindi alla Protezione civile nazionale.

The following two tabs change content below.