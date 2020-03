Coronavirus, parchi chiusi nelle città italiane

Roma, 14 marzo 2020 – Da oggi, sabato 14 marzo, in molte città italiane, non solo nei principali centri urbani ma anche in alcuni tra quelli demograficamente più piccoli, la grande maggioranza di parchi e giardini pubblici sarà chiusa. Lo hanno deciso diversi sindaci di svariate città e presidenti di regione con ordinanze specifiche, dato che il decreto del governo, su questo punto, non è particolarmente restringente.

Intanto, secondo l’ultimo bollettino diffuso nella serata di ieri, venerdì 13, dalla Protezione civile nazionale, quasi 18 mila sono le persone contagiate dal coronavirus finora in Italia, esattamente 17666, delle quali 1266 sono decedute e 1439 dichiarate invece clinicamente guarite. Nel mondo, Cina compresa, la cifra dei positivi al coronavirus supera le 135 mila unità. Il che significa che, a livello mondiale, circa un contagiato su otto è italiano.

Nel frattempo, ieri, è stato firmato l’accordo tra governo e sindacati sulla sicurezza e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.