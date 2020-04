Coronavirus, Patuanelli sul Mes: “Non può essere attuato”

Roma, 18 aprile 2020 – Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ribadisce il no dei Cinquestelle al Mes, il meccanismo europeo di stabilità che alcuni governi nazionali (in primis Germania e Belgio, ndr) vorrebbero che l’Unione Europea adottasse per correre in aiuto a quei Paesi, come l’Italia, duramente colpiti a livello economico e sociale dagli effetti dell’epidemia da coronavirus Covid-19.

“Con le attuali condizionalità il Mes non può essere attuato. Secondo noi il no al Mes è definitivo, ma aspettiamo prima di vedere cosa sarà deciso al Consiglio europeo, ha detto Patuanelli in collegamento ad Agorà su Raitre. “Non alimentiamo dibattito surreale su qualcosa che non esiste”.

L’intervento del ministro pentastellato è stato rilanciato dall’agenzia Agi.