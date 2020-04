Coronavirus, quattro nuovi casi e nessun decesso nell’area della ex Usl

(Angela Simini) Livorno, 2 aprile 2020 – Secondo il bollettino diffuso dall’azienda Usl Toscana nordovest nella giornata di oggi, giovedì 2 aprile, sui dati relativi al coronavirus Covid-19 si registrano quattro nuovi casi nel territorio della ex Usl 6 e nessun deceduto. I nuovo caso di positività sono stati, uno ciascuno, a Livorno, Collesalvetti, Guardistallo e Rosignano Marittimo.

Secondo il bollettino della Regione Toscana comunicato dall’agenzia d’informazione Toscana Notizie, invece, nelle ultime ultime ventiquattrore si registrano 406 nuovi casi in tutta la Toscana e 15 nuovi decessi. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, si contano 5273 contagi. L’aumento dei nuovi casi, a livello regionale, è dovuto al maggior numero di tamponi effettuati, ben 4149 nell’ultima giornata. Da evidenziare, sempre a livello toscano, anche il contenuto aumento di ricoveri, tredici, e una diminuzione di due unità nelle terapie intensive.

Dall’inizio dell’emergenza sono cinquanta finora le guarigioni virali, cioè i cosiddetti negativizzati, risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di ventiquattrore, 166 le guarigioni cliniche, ossia senza più sintomi ma non ancora negativizzati, e 268 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 4789.

Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, si tratta di persone che avevano patologie concomitanti.