Coronavirus, registrato a Rio Marina il primo caso elbano di positività

(Stefano Bramanti) Rio Marina, 22 marzo 2020 – Il sogno di un’Elba libera dal coronavirus è crollato ieri sera, sabato 21 marzo, dopo la comunicazione dei dati di giornata da parte delle autorità sanitarie.

Infatti è arrivata la comunicazione, poi diffusa con un video anche dal sindaco di Rio, Marco Corsini, che ha annunciato l’esistenza del primo infetto da Covid-19 il quale risiede nella frazione di Rio Marina, posta nel versante orientale dell’isola. Dalle prime informazioni emerge che probabilmente non si tratta del paziente zero dell’isola e forse un comunicato ufficiale dell’azienda sanitaria locale chiarirà questo aspetto. Al momento non si conoscono altri dettagli e il primo cittadino ha invitato tutti quanti a non farsi prendere dal panico, a seguire rigorosamente le regole impartite dal governo e dalla regione Toscana, la quale ha disposto controlli sanitaria tappeto.

Corsini ha in ogni caso lanciato l’appello a non andare a fare la spesa più di una volta al giorno, e da più parti si suggerisce che sarebbe buona cosa organizzarsi in modo da farla settimanale, tale spesa. Per avere fresco il pane vale il metodo della surgelazione dello stesso; una volta scongelato il pane risulta come fresco.

Ovviamente tutte le persone, elbane o meno, che hanno avuto relazione con la prima persona affetta da coronavirus Covid-19 sull’isola, saranno obbligate alla quarantena e saranno controllate adeguatamente.

Il primo cittadino ha concluso con un messaggio di speranza perché ha detto “ce la faremo a superare anche queste difficoltà”. Ha segnalato infine che il Coc, centro operativo comunale, è attivo in permanenza ed è a disposizione di tutti. Il telefono 3357461201 è attivo h24.