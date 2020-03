Coronavirus, Salvetti sul primo caso a Livorno: “Aperta l’unità di crisi”

Livorno, 4 marzo 2020 – Poco dopo aver appreso la notizia dell’uomo ricoverato in rianimazione all’ospedale di Livorno perché positivo al coronavirus, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, è intervenuto dopo la mezzanotte, quindi già nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo, con un proprio post su Facebook.

L’uomo colpito da coronavirus è stato trovato positivo al test del tampone svolto nella giornata di ieri.

“A seguito della notizia del primo caso di coronavirus a Livorno si è aperta l’unità di crisi con la vicesindaco Monica Mannucci, l’assessore Andrea Raspanti, dirigenti e funzionari comunali”, ha scritto Salvetti.

