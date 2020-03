Coronavirus, situazione drammatica con 55 nuovi casi a Livorno e provincia

Livorno, 20 marzo 2020 – Record di nuovi casi positivi al coronavirus Covid-16, ben 55, oggi a Livorno e provincia. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Toscana nella giornata odierna, venerdì 20 marzo, tramite l’agenzia d’informazione Toscana Notizie, siamo infatti di fronte all’incremento più alto di nuovi contagiati in un solo giorno. Ieri i positivi in cura nelle strutture sanitarie od a domicilio nella provincia di Livorno erano 62. Oggi, invece, sono addirittura 117, anche se in questo dato sono contenuti pure i pazienti trasferiti da altri luoghi.

Secondo quanto comunica l’azienda Usl Toscana nordovest, invece, i nuovi positivi sono 15, per l’esattezza 11 nella zona sanitaria di Livorno e 4 nel Cecinese e in Val di Cornia.

La discrasia dei dati può essere spiegata anche in virtù della differenza oraria a cui i dati stessi fanno riferimento. Quelli della Regione, secondo quanto si apprende, sarebbero relativi a un orario successivo di quello a cui si ferma il rilevamento dell’azienda Usl.

Proprio la Regione, infine, conferma la notizia del quinto decesso a Livorno. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, l’aveva anticipata nella tarda serata di ieri, parlando anche di una decina di nuovi casi che sono compresi nel bollettino odierno.

Ad oggi i decessi registrati a Livorno e provincia, a causa del coronavirus, sono cinque. In tutti i casi, tranne in uno, si tratta di uomini e di donne di oltre 80 o addirittura 90 anni. Fa eccezione il caso di un ingegnere di 54 anni, residente a Vicarello, deceduto nella giornata di ieri.