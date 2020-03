Coronavirus, terzo decesso in provincia di Livorno dove i positivi salgono a sei

Livorno, 17 marzo 2020 – Terzo decesso a Livorno causato dal coronavirus Covid-19. Si tratta di Danilo Norfini, 83 anni, che è venuto a mancare oggi, martedì 17 marzo, dopo che le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore. Pensionato, era ricoverato nel reparto delle malattie infettive. L’uomo viveva nel rione della Leccia con la moglie, che rimane in isolamento all’ospedale di Livorno.

Secondo i dati diffusi dalla Regione Toscana attraverso il consueto bollettino pomeridiano, che rielabora le informazioni in arrivo dall’azienda Usl Toscana nordovest, sei sono i nuovi casi positivi al coronavirus Covid-19 a Livorno e provincia.

Attualmente, nel territorio provinciale di Livorno, sono una sessantina, esattamente 59, le persone affette da coronavirus e in terapia negli ospedali o presso le proprie abitazioni. In Toscana, nel complesso, sono 1024 i casi positivi al Covid-19.

