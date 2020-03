Coronavirus, tre livornesi bloccati in Malesia dalla Saudi Arabian

(Mirko Branca) Livorno, 2 marzo 2020 – In applicazione dei provvedimenti adottati dalla compagnia aerea Saudi Arabian per il contrasto all’espansione del coronavirus, alcuni cittadini italiani sono rimasti bloccati in Malesia. Tra questi, ci sono tre livornesi.

Il biglietto di ritorno previsto sul volo della compagnia aerea dell’Arabia Saudita per domenica 8 marzo è stato cancellato.

I tre livornesi, al pari degli altri interdetti, sarebbero stati avvisati della cancellazione del volo tramite un sms che pregava loro di recarsi negli uffici del tour operator che gestisce il viaggio o direttamente in aeroporto, in entrambi i casi al fine di essere informati sui voli alternativi.

Il rischio per i tre livornesi è di vedersi riconosciuto solo un rimborso parziale del biglietto di ritorno da parte della Saudi Arabian e di dover rimettere di tasca propria per un biglietto last-minute. Oltre a questo, inoltre, è assai probabile che il volo di rientro avvega dopo la data dell’8 marzo con tutte le difficoltà connesse all’allungamento del soggiorno ed a nuove impreviste spese.