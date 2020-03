Coronavirus, un medico francese afferma di aver trovato la cura

Marsiglia, 23 marzo 2020 – In Francia sono in molti a chiedersi se Didier Raoult, 68 anni, medico infettivologo che dirige l’ospedale universitario Mediterranée Infection di Marsiglia, sia un grande scienziato o un inconsapevole ciarlatano. Il medico, infatti, sta affermando di aver trovato il modo di sconfiggere il coronavirus Covid-19. Al di fuori dai circuiti di ricerca maggiormente accreditati, secondo quanto afferma, sta utilizzando con successo la clorochina, una molecola generalmente impiegata contro la malaria, che garantirebbe la guarigione dall’infezione.

Se confermata, la tesi di Raoult rappresenterebbe un punto di svolta a dir poco importante nella lotta contro il Covd-19, anche se al momento la prospettiva terapeutica del medico marsigliese resta più che altro una grande speranza.

