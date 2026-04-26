Crespina Lorenzana, Barontini: “La Regione ha attivato il monitoraggio Arpat”

(Redazione) Firenze, 26 aprile 2026 – “A seguito delle ultime analisi eseguite durante il piano di monitoraggio ambientale, è stata rilevata la presenza di cromo esavalente in un pozzo piezometrico di controllo in località Ceppaiano. In via cautelativa, il sindaco del comune di Crespina Lorenzana, David Bacci, ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo dei pozzi privati ad uso domestico”.

Questo è quanto si legge in una nota dell’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini, che tramite lo stesso comunicato afferma: “Non appena ricevuta la segnalazione da parte del sindaco sullo sforamento di alcuni valori del cromo esavalente in un pozzo piezometrico, la Regione Toscana si è subito attivata ed i tecnici Arpat del distaccamento di Pisa stanno già svolgendo ulteriori accertamenti, con l’obiettivo di riscontrare i dati pervenuti in precedenza”.