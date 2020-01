Crisi Usa-Iran, Cangemi: “Il governo chiarisca il ruolo delle basi Nato in Italia”

Roma, 7 gennaio 2020 – “Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dopo un lungo silenzio, assicura che nessun velivolo in partenza dal territorio italiano ha partecipato all’uccisione del generale Soleimani a Bagdad. Nulla però ci dice del ruolo di controllo e guida che esercita la base di Sigonella sul complesso delle missioni dei droni, e quindi logicamente anche in questo caso, tanto nella preparazione che nell’esecuzione dell’omicidio. Questo è la domanda che abbiamo posto e che rimane decisiva per il presente e per il futuro. Ancora più grave è il perdurante silenzio del ministro sull’attività, in queste ore, delle basi Usa in Italia nella crisi internazionale innescata dall’azione criminosa degli Stati Uniti in Iraq”.

Ad affermarlo, attraverso una nota stampa, è Luca Cangemi, componente della segreteria nazionale del Pci, che è dunque intervenuto nel dibattito che si è innescato a seguito del raid americano in Iraq, voluto direttamente dal presidente Donald Trump, che è costato la vita al generale iraniano Qasem Soleimani e che in queste ore ha fatto salire la tensione tra Stati Uniti ed Iran.

“Ribadiamo la nostra richiesta al governo di chiarire fino in fondo il ruolo effettivo che stanno svolgendo le basi Usa e Nato in Italia in questi giorni pericolosissimi, ribadiamo con forza la richiesta di una posizione netta che impedisca ogni coinvolgimento in ulteriori azioni di guerra, che sono contro la Costituzione e contro gli interessi fondamentali del nostro Paese”, continua Cangemi nel comunicato. Che conclude: “Chiamiamo i cittadini e le cittadine del nostro Paese a mobilitarsi per la pace e perché il nostro Paese non sia più una piattaforma armata degli interessi dell’imperialismo statunitense”.

Il Pci, da non confondersi con il Pc di Marco Rizzo, è stato costituito tre anni e mezzo fa a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, con il dichiarato intento di innestarsi in modo diretto nella tradizione politica che fu del Pci di Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer. Il segretario nazionale del nuovo Pci è Mauro Alboresi.