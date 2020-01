Da Modigliani a Modigliani, il 30 gennaio la visita del Circolo alla Mostra

(Stefano Bramanti) Livorno, 22 gennaio 2020 – Il circolo Giuseppe Emanuele Modigliani, tra le iniziative previste dal programma del 2020, organizza la visita guidata alla mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” aperta presso il Museo della Città di Livorno. L’attività del circolo, che è intitolato al fratello di Amedeo Modigliani, è senza scopo di lucro.

L’iniziativa è prevista per le ore 18 di giovedì 30 gennaio. E, nel caso si registrasse un numero sufficiente per ripetere la visita, con un ulteriore gruppo, sarà fatto un altro incontro alla stessa ora di mercoledì 5 febbraio.

Gli interessati, per prenotarsi, devono far pervenire entro il giorno 23 gennaio o presentarsi direttamente alle 17,30-17,:40 alla mostra per il disbrigo delle burocrazie necessarie. Possibile anche fare un messaggio sms o whatsapp a uno dei seguenti recapiti: 348.8876692 Angelo, 328.7176906 Maurizio, 340.5804747 Raffaello, 393.2449808 Enea, 349.0808170 Giuliana, ovvero lasciando il proprio recapito con un messaggio alla posta elettronica circolomodigliani@gmail.com od anche sulla pagina Facebook del circolo Modigliani.

Il biglietto, compreso nel costo della guida, è di 18 euro, il ridotto per il socio Coop è di 16 euro, il ridotto per gli under 18 e/o gli over 65 è di 13 euro.