Dal 27 al 29 maggio in Fortezza Vecchia la prima edizione di Livorno Librexpo

(Redazione) Livorno, 25 maggio 2022 – La Fortezza Vecchia, da venerdì 27 a domenica 29 maggio, in concomitanza con la Giornata europea del mare, ospiterà la prima edizione di Livorno Librexpo 2022, la fiera del libro organizzata da Etruria Eventi, Ctl Editore Livorno, Sergio Consani e Edit Real Torino che si rivolge ad editori italiani e stranieri.

La fiera del libro si svolgerà negli spazi interni e sotterranei della Fortezza Vecchia e ha come scopo quello di rendere un servizio alla città di Livorno. Hanno dato la loro adesioni molte case editrici. L’iniziativa si terrà grazie alla disponibilità dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno Settentrionale.

Nei tre giorni dell’evento, l’orario sarà dalla mattina alle 9 alla sera alle 21, escluso il primo giorno, venerdì 27 maggio, che inizierà alle 14 per dare modo agli editori di preparare le loro postazioni.

Tra i libri esposti ed acquistabili, edito da Ctl Editore, anche “Quello stadio è il nostro stadio” del nostro collaboratore Marco Ceccarini, che tuttavia può essere acquistato, con alcuni vantaggi, pure sul sito dell’editore (vedi link).

