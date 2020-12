Dal 7 dicembre riapre il Mercato centrale, Toschi: “Distribuiremo diecimila mascherine”

(Anna Viola) Livorno, 6 dicembre 2020 – “Finalmente riparte il mercato, siamo allo stremo”. E’ con queste parole che Simone Toschi, presidente del consorzio Pentagono del Buontalenti, saluta la notizia comunicata dal sindaco Luca Salvetti e dall’assessore al commercio Rocco Garufo che da domani mattina, lunedì 7 dicembre, i banchi della storica area mercatale alzeranno le saracinesche. “Vogliamo ringraziare pubblicamente l’amministrazione comunale”, prosegue Toschi, “con la quale abbiamo lavorato senza sosta per programmare la ripartenza non appena il Governo avesse dato il via libera”. E continua: “Apriremo, e lo faremo, come sempre, in sicurezza e nel pieno rispetto della salute dei cittadini e di noi stessi, consapevoli che i mercati all’aria aperta sono i luoghi più sicuri dove andare”.

La notizia è stata anticipata da una nota della Confesercenti di Livorno.

“Saremo aperti no stop, compreso le domeniche 13, 20 e 27 dicembre, e con l’occasione, distribuiremo ai cittadini diecimila mascherine donateci dalla Protezione civile”, si legge nel comunicato che riporta le dichiarazioni di Toschi. “Abbiamo una gran voglia di incontrare i nostri clienti ma sappiamo bene che la ripartenza sarà lunga e faticosa: il black friday e l’e-commerce si è già mangiato la gran parte degli acquisti di Natale ma noi siamo fiduciosi che i cittadini non abbandoneranno il commercio di vicinato”. E infine: “Ora aspettiamo i ristori che il governo ci ha promesso con l’ingresso nella zona rossa ma, a dire il vero, siamo molto scettici perché, ad oggi, non è arrivata una lira”.