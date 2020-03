Dall’Elba ad ogni dove, solidarietà scolastica e non solo contro il coronavirus

(Stefano Bramanti) Portoferraio, 22 marzo 2020 – Oltre mille studenti delle superiori dell’isola d’Elba, mobilitati dal Forum giovanile dell’Arcipelago toscano, coordinato da Pietro Gentili, 15 enne di Marciana Marina, presidente della Arog, assemblea regionale organizzazioni giovanili.

Sfruttando il web i ragazzi stanno realizzando un aiuto online a tutti gli studenti, stante il noto stop delle attività scolastiche per via della pandemia da coronavirus. Le scuole hanno attivato le lezioni a distanza ed ora i giovani creano pure interventi di recupero scolastico, sostegno psicologico e altro, compresa la produzione isolana di mascherine antivirus, prodotte da volontari secondo standard regionali, da distribuire poi ad anziani od a chi cura i malati. E Costa Ovest è pronta a mettere a disposizione dei ragazzi il proprio giornale provinciale online.

“Vogliamo amplificare i loro messaggi, le loro attività”, specificano in redazione, “assegnando uno spazio apposito”.

Un impegno dei più giovani è quindi partito per superare le necessarie restrizioni imposte dalle strategie nazionali antivirus.

“Un aiuto, in particolare per chi ha più difficoltà nel seguire gli studi da casa”, dice Gentili, il giovane promotore, della seconda liceo classico dell’Isis Foresi del Grigolo, di Portoferraio, ma con lui agiscono Marco Riformato e Costanza Lupi del direttivo, quindi pure Cassandra Avellino, Asia Petri, Giulia Melani, Mahdi Fneich e Leonardo Arrighi. “E abbiamo in cantiere altri impegni, sempre da attuare sui social, come un sostegno psicologico e per comunicare con noi ed aderire, usare i nostri spazi Instagram e Facebook del Forum giovanile Arcipelago toscano e per il sostegno psicologico chiamare il 389/9435367 del team Interfomat di undici psicologi che collaborano con noi. Poi stiamo attivando un nostro giornale on ine, una chat di dialogo e scambio tra noi studenti dell’Isis Foresi e dell’Itcg Cerboni (altro istituto portoferraiese, di tipo tecnico, ndr), nonché un servizio informativo anti fake news”.

Il progetto Forum giovanile dell’Arcipelago toscano coinvolge pure i rappresentanti dei ragazzi a livello provinciale, d’intesa con Livorno e sono collegati anche con il resto della regione. “Praticamente- prosegue il marinese – mettiamo a disposizione dei ragazzi il web, per cercare una preparazione tecnica sulle materie di studio, semplicemente scrivendo con email ai docenti volontari che hanno aderito e altri speriamo aderiranno. Si mettono d’accordo direttamente, per gli orari e le giornate in cui fare una sorta di video lezione individuale, sfruttando il cellulare o con Skype, WhatsApp o con altra piattaforma web”.

Il Forum giovanile, i rappresentanti dei due istituti ed i Ccr, consigli comunali dei ragazzi, hanno deciso perciò di mettere insieme dei volontari competenti per organizzare una sorta di “sportello di recupero a distanza” per aiutare gli studenti superiori nel colmare le difficoltà legate allo studio, restando a casa.

“Qui trovate i contatti degli insegnanti volontari, con cui potete mettervi d’accordo”, conclude Gentili facendo riferimento all’elenco dei referenti, “per le ripetizioni gratuite a distanza”. E un chiarimento: “Si tratta di una iniziativa spontanea ed extrascolastica, per cui le segreterie non sapranno darvi indicazioni, dovete contattare direttamente noi sui social”.

