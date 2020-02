Donna si accascia al supermercato, in ospedale il secondo malore è fatale

Livorno, 8 febbraio 2020 – Ha accusato un malore mentre era al supermercato ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Livorno dove, purtroppo, è deceduta poco dopo il suo arrivo. La tragedia ha avuto il suo prologo attorno a mezzogiorno di oggi, sabato 8 febbraio, alla Conad di via delle Lastre, sul Pontino, quando Carla Polini, livornese, 68 anni, si è accasciata mentre era in fila a una delle casse del supermercato.

I dipendenti della Conad hanno con tempestività chiamato il 118 che ha subito inviato un’ambulanza della Svs con il personale medico a bordo, che ha somministrato alla donna le prima manovre di rianimazione, portandola nel frattempo in ospedale.

Al pronto soccorso le condizioni della donna sono apparse, inizialmente, in miglioramento. Purtroppo, però, il malore ha avuto poi un’ulteriore impennata e la seconda crisi, attorno a mezzogiorno e mezzo, è stata fatale alla donna.

