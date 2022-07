Donna soccorsa alla spiaggetta dell’Accademia, aveva una crisi epilettica

(Redazione) Livorno, 12 luglio 2022 – Una donna di nazionalità straniera è stata soccorsa attorno alle 17 di oggi, martedì 12 luglio, alla spiaggetta dell’Accademia navale a causa di una crisi epilettica. Le crisi epilettiche provocano alterazioni dello stato di coscienza e movimenti involontari o convulsioni.

La chiamata al 112 è stata effettuata da alcuni bagnanti che hanno notato la donna in difficoltà. Preoccupati, hanno chiamato il numero unico di emergenza, che ha inviato sul posto due ambulanze della Svs di Livorno e un’ambulanza della Misericordia di Antignano con personale infermieristico a bordo ed i Vigli del fuoco.

La donna, subito soccorsa, è stata condotta all’ospedale di Livorno per ulteriori accertamenti.

