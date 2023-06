Dopo undici anni una nave da crociera torna al Giglio, arriva da Livorno

(Andrea Mercurio) Isola del Giglio, 6 giugno 2023 – Ad undici anni di distanza dall’ultima volta una nave da crociera tornerà ad approdare all’isola del Giglio. Si tratta della World Navigator della Mystic Cruises che arriverà sull’isola, proveniente da Livorno, giovedì 8 giugno alle ore 8:30. L’ultimo arrivo, nel 2011, anticipò di qualche mese il tragico naufragio della Costa Concordia che costò la vita a 32 persone.

La notizia è stata data dal sindaco Sergio Ortelli che ha anche sottolineato lo scopo del progetto: “Avevamo detto che il Giglio sarebbe dovuto andare oltre la Concordia e con questo progetto e con l’arrivo di nuovi turisti lo facciamo nel concreto. Le navi da crociera devono essere un valore per l’isola, così con il ricordo, che deve essere importante anche per guardare oltre, verso una nuova crescita che viene dal mare”.

La nave, la prima di tre crociere che arriveranno al Giglio durante questo anno, è stata costruita nel 2021 e trasporterà un centinaio di turisti senza avere necessità di gettare l’ancora, ma rimanendo comunque in posizione grazie a un sofisticato sistema denominato Dp-posizionamento dinamico.

Per l’occasione, dopo una breve cerimonia di benvenuto di sindaco e giunta comunale, i turisti potranno visitare l’isola e ripartiranno alle ore 12 in direzione Porto Ercole.

L’importanza di questo progetto è stata sottolineata anche dall’assessore al Turismo, Walter Rossi: “La proposta di PortArgentario è un’opportunità di crescita e di sviluppo fondamentale per la nostra isola che abbiamo assolutamente voluto cogliere”.

Dopo la tragedia del gennaio 2012 le norme a riguardo sono diventate più rigide e per permettere il nuovo approdo è stata necessaria una apposita ordinanza della Capitaneria di Porto che ha svolto un lavoro di squadra con le capitanerie di Porto Santo Stefano, Livorno e con il comando generale a Roma.

