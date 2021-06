Doppio cartellone per la stagione estiva del Goldoni, presentato il programma

(Angela Simini) Livorno, 2 giugno 2021 – Di nuovo in cammino, di nuovo in strada, di nuovo al Teatro Goldoni, nelle due Fortezze, Vecchia e Nuova, sulla Terrazza Mascagni, al Lago Alberto a Guasticce! Livorno si anima e diventa teatro naturale per i numerosi spettacoli programmati dalla Fondazione Goldoni e raccolti in due grandi Cartelloni: Usciamo a riveder le Stelle e Palcobaleno, presentati sul palco del Teatro dal sindaco Luca Salvetti, presidente

della Fondazione, dai due direttori del teatro ( amministrativo e artistico) Mario Menicagli e Emanuele Gamba e dall’assessore alla cultura, Simone Lenzi. Tanti e tanti spettacoli ai quali si vanno ad aggiungere quelli del Festival Mascagni e delle altre iniziative collaterali, vedi gli Spettacoli di Quartiere, Effetto Venezia, Cacciucco Pride, che garantiranno alla città un esteso ventaglio di incontri e di divertimento.

“Dopo la pandemia – ha commentato il sindaco- la città, che ha sofferto, aveva bisogno di “uscire a riveder le stelle”, di ritrovarsi nello svago. Ci tengo a sottolineare che il numero così alto di spettacoli è dovuto anche all’obbiettivo di fare lavorare chi per tanto tempo è stato fermo. Ed abbiamo voluto ricollegarci al file rouge iniziato con la Mostra di Modigliani e col primo Festival di Mascagni per la valorizzazione dei geni cittadini e della città, poi interrotto a causa del Covid”.

“Proponiamo un nuovo modo di far teatro, un cammino che dura tutto l’anno senza soluzione di continuità e di spazi, in modo che tutta la città sia coinvolta e che tutte le forze artistiche trovino modo di operare e

di realizzarsi. Pertanto grazie a Luca Menicagli che gestisce le due Fortezze, grazie a tutti i gestori degli spazi interessati, grazie

agli operatori del Teatro Goldoni, che non si sono risparmiati”.

“Con la pandemia abbiamo appreso a fare sistema, mai come questa volta ognuno di noi ha sacrificato una parte di sé (interessi, punti di vista..) per realizzare un interesse comune” ha commentato l’assessore Simone Lenzi.

E di “dimagrimento” dopo lo stop del marzo 2020 parla Emanuele Gamba, che però si dispone fiducioso a questa nuova ripartenza : “ I due cartelloni, testimoniano l’impegno e lo sforzo fatto per realizzarli. Si parte con Corrado Augias, personaggio colto e autorevole, che il 10 giungo , in Teatro, illustrerà la Tosca di Giacomo Puccini e inaugurerà il cartellone “ Usciamo a riveder le stelle”. Quindi il direttore artistico illustra gli altri spettacoli di lirica e di prosa, un filone di 6 appuntamenti di grande varietà e di alto livello, con la presenza di grandi personaggi come Lella Costa. Si tratta della Stagione del Goldoni slittata per la pandemia. I primi due spettacoli si svolgeranno al teatro Godoni, appunto quello di Augias e, per la Sagione Lirica, oltre a “L’Amico Fritz” che si terrà a Guasticce al Lago Alberto, ci sarà “Maria De Buenos Aires” omaggio a Astor Piazzolla. Quindi ci si sposta in Fortezza Nuova.

Il Palcobaleno invece si svolgerà in Fortezza Vecchia e darà spazio alle Compagnie Livornesi: Vertigo, Spazio Teatro, Mayor Von Frintius, Compagnia del Cerchio, ad artisti solisti, Cori di Voci Bianche, preparati dal mezzosoprano Laura Brioli, alla danza, al Laboratorio del Teatro Goldoni. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

Il sindaco ha tenuto a precisare che ogni attività si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie, pertanto ha ringraziato il Questore Roberto Massucci e Il Comandante dei Carabinieri, colonnello Massimiliano Sole per il supporto dato.

Appuntamenti di Usciamo a riveder le Stelle:

Giovedì 10 giugno, h.20.45, Teatro Goldoni: “Corrado Augias narra Tosca” di e con Corrado Augias.

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno h. 21.30 al Teatro Goldoni per la Stagione Lirica : Maria De Buenos Aires, opera tango, musica di Astor Piazzolla (omaggio al compositore argentino nel Centenario della nascita), testi di Horacio Ferrer, Orchestra del Teatro Goldoni,

direttore Igor Zobin, regia di Alessio Pizzech.

Giovedì 8 luglio h. 21.00 ci si sposta in Fortezza Nuova per il nuovo spettacolo di Lella Costa “Intelletto D’Amore”. Testi e regia di Gabriele Vacis.

Venerdì 16 luglio h 21 – Fortezza Nuova- show Oblivion Rhapsody, regia di Giorgio Gallione.

Sabato 31 luglio e Domenica 1 agosto, al Lago Alberto di Guasticce va in scena l’opera di Mascagni L’Amico Fritz con i solisti della Mascagni

Academy, Orchestra del Teatro Goldoni, Banda del Comune di Collesalvetti, direttore d’Orchestra Gianna Fratta, regia di Giulia Bonghi.

Martedì 31 agosto h. 21, in Fortezza Nuova, la Compagnia dell’Alba presenta “Nunsense, le amiche di Maria”, sottotitolato il musical delle suore, musica di Dan Goggin .

Biglietti: Augias, Costa, Oblivion, Nunsense: 1° settore euro 25 intero/ euro 15 ridotto – 2° sett. Euro 15 intero, 10 ridotto.

Maria de Buenos Aires e L’Amico Fritz euro 20 intero, 15 ridotto.

La biglietteria è aperta dal 3 giugno da martedì a sabato ore 10 /13 e i giorni di rappresentazione e nel luogo 2 ore prima dello spettacolo.

Biglietti On line su Goldoniteatro.it – info 0586 204237 – biglietteria 0586204290.