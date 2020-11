Due pescherecci affondano in porto a Livorno, pronti i soccorsi ma nessun ferito

Livorno, 29 novembre 2020 – Due pescherecci sono affondati nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre, nelle acque del Porto mediceo di Livorno, l’antica darsena cittadina. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti, con immediatezza, i Vigili del fuoco con la sezione navale ed i sommozzatori, ma anche uomini e mezzi della Capitaneria di porto con la Guardia costiera.

In corso di chiarimento da parte delle autorità competenti sono le cause dell’affondamento, anche se sembra che una delle due barche si sia appoggiata all’altra facendola affondare.

