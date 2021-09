E’ fatta per Torromino e Vantaggiato, il 14 settembre a Vicarello con il Livorno 1915

(Paolo Verner) Livorno, 13 settembre 2021 – Con un messaggio inviato tramite Twitter l’Us Livorno 1915 fa sapere che gli attaccanti Daniele Vantaggiato e Giuseppe Torromino stanno per arrivare al Livorno 1915.

Recita il twitt: “L’Us Livorno 1915 comunica che i calciatori Giuseppe Torromino e Daniele Vantaggiato, in attesa di risolvere a breve le rispettive posizioni contrattuali con la Ternana, hanno chiesto di unirsi fin da subito alla squadra amaranto e da domani, martedì 14, saranno aggregati al gruppo”.

Con l’arrivo di Torromino e Vantaggiato, seconda e prima punta, rispettivamente 33 e 37 anni, il reparto offensivo del Livorno non solo si perfeziona ma diventa stellare per il campionato di Eccellenza regionale.

Domani, martedì 14 settembre, i due giocatori saranno a Vicarello per svolgere con gli amaranto il loro primo allenamento.

