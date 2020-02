E’ la pasticceria Cristiani la “cake star” di Livorno, vinta la sfida su Cerretini e Manalù

(Anna Viola) Livorno, 29 febbraio 2020 – E’ Cristiani la pasticceria numero uno di Livorno, la “cake star” della città. A decretarlo è stato il pasticcere Damiano Carrara nel corso della puntata di Cake Star, la trasmissione dedicata alla sfida tra negozi e laboratori condotta dallo stesso Carrara e da Katia Follesa ed andata in onda nella serata di ieri, venerdì 28 febbraio, su Real Time.

Cristiani ha superato Cerretini, giunta seconda. Ma alla sfida televisiva era stata ammessa, oltre a Cristiani e Cerretini, anche Manalù Bistrot.

Dopo una presentazione della città con le immagini della Fortezza Vecchia, della Terrazza Mascagni, della Venezia e del Porto mediceo, la musica e le parole di Bobo Rondelli, la gara è iniziata proprio da Cristiani in via di Salviano per poi proseguire con Manalù in piazza Benamozegh ed infine con Cerretini in via Marradi. Ogni laboratorio ha presentato i propri pezzi forte. Alla fine, ai voti, l’ha spuntata la pasticceria Cristiani, che ha presentato babà, torta Sacher, profitterol, meringa e la torta Cavour.