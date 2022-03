E’ scomparsa Rosaria Scaffidi, storica portavoce del comitato del Limoncino

(Redazione) Livorno 12 marzo 2022 – E’ improvvisamente scomparsa Rosaria Scaffidi, la storica portavoce del comitato contro la discarica del Limoncina, ex docente di francese al liceo Cecioni, da anni impegnata nei movimenti per la salvaguardia della salute pubblica a Livorno.

Da qualche giorno la battagliera esponente ambientalista era ricoverata per accertamenti all’ospedale cittadino, dove venerdì scorso, 11 marzo, era stata stata sottoposta a una angioplastica. In nottata, tuttavia, le sue condizioni sono peggiorate ed è sopraggiunto il decesso.

La salma della Scafidi sarà trasferita in Sicilia, terra di origine del marito Santo Caserta, scomparso la scorsa estate, dove sarà celebrato il funerale. Lascia i figli Paolo e Marco.

Solo pochi giorni fa la Scafidi aveva preso parte al presidio del Limoncino, in atto ormai da molto tempo, il cui fine è impedire il transito dei camion con i rifiuti ripreso a febbraio.

