E’ scomparso Angiolo Rossi, padre del presidente Enrico

Pontedera, 19 marzo 2020 – E’ scomparso nella notte tra ieri ed oggi, giovedì 19 marzo, il padre di Enrico Rossi, presidente della regione Toscana. L’annuncio è stato dato dallo stesso figlio attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “E’ morto mio padre, Angiolo Rossi, aveva 92 anni. E’ stato mezzadro, bracciante e camionista, un lavoratore instancabile. Era un uomo bello e forte. Antifascista e comunista italiano. E’ stato un padre generoso e rispettoso delle mie scelte. Ringrazio, con ammirazione, gli operatori sanitari dell’ospedale Lotti, il medico di famiglia, i volontari e tutti coloro che lo hanno assistito e aiutato. Ringrazio Graziana che gli è stata vicina in questi ultimi anni”.

La giunta toscana, attraverso una nota diffusa dall’agenzia stampa Toscana Notizie, ha reso pubbliche le condoglianze espresse a nome dell’intera amministrazione regionale.

