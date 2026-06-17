È scomparso Giulio Pierulivo, uomo eclettico ed altruista, il commercialista che guardava oltre

(Marco Ceccarini) Livorno, 17 giugno 2026 – È stato maresciallo della Guardia di Finanza, commercialista e tributarista, dottore in Legge, ma anche collaboratore giornalista e consigliere provinciale a Livorno.

Giulio Pierulivo, scomparso domenica 15 giugno all’età di 78 anni, era nato nel 1948 a Pomonte, frazione di Marciana, isola d’Elba, distinguendosi nel corso della vita per il suo impegno professionale, civile ed umano.

Personaggio eclettico, uomo di cultura, ha avuto studi professionali a Livorno e all’isola d’Elba. È stato autore di pubblicazioni e testi dedicati alla materia fiscale e al mondo tributario. Ma non solo. Ha coltivato anche interessi artistici e letterari, scrivendo poesie e canzoni. Di straordinaria umanità, all’età di 67 anni ha conseguito la laurea in Legge, evidenziando quelle che sono state le caratteristiche della sua vita: la tenacia e la voglia di conoscere e migliorarsi sempre.

La famiglia è stata il centro della sua esistenza. Lascia la moglie Daniela e le figlie Federica e Monica. In occasione delle esequie, la Guardia di Finanza gli ha reso omaggio inviando lo stendardo e chiedendo la lettura della Preghiera del Finanziere. Per volontà dei familiari, chi desidera ricordarlo con un gesto concreto può sostenere le associazioni che operano nell’ambito delle Cure Palliative, al cui personale, come a quello della Rsa che ha seguito Pierulivo negli ultimi tempi, la famiglia esprime il proprio ringraziamento per la professionalità e l’umanità dimostrata.

Altruista e disponibile, ha avuto per anni un rapporto di amicizia e collaborazione con le testate Amaranta e Costa Ovest, curandone a titolo volontaristico gli aspetti economici e fiscali.