E’ scomparso Luca Sanpaolesi, docente emerito dell’Università di Pisa e socio del Rotary Livorno

(Redazione) Livorno, 17 luglio 2022 – E’ scomparso all’età di 95 anni il professor Luca Sanpaolesi de Falena, già docente di Tecnica delle costruzioni nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, dove è stato in seguito professore emerito.

Sanpaolesi, classe 1927, si era laureato in Ingegneria civile nel 1953 a Pisa. Era molto noto e stimato in ambito accademico. E’ stato dal 1974 professore ordinario di Tecnica delle costruzioni al Dipartimento di Ingegneria strutturale. Nel 2005 è divenuto professore emerito della stessa Università.

Apprezzato e conosciuto a livello internazionale, è stato consulente di diversi Ministeri e ha collaborato o fatto parte di commissioni o gruppi di studio e ricerca in Italia e all’estero.

Dal 1973 era socio del Rotary Club Livorno. In suo ricordo, venerdì prossimo, 22 luglio, ore 18.30, sarà celebrata una messa di suffragio nella Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno a Pisa.

