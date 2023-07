E’ scomparso Nello D’Alesio, armatore di successo e uomo di sport

(Redazione) Livorno, 30 giugno 2023 – E’ scomparso quest’oggi, venerdì 30 giugno, l’armatore Nello D’Alesio. Aveva quasi 81 anni. Li avrebbe compiuti il prossimo 17 agosto. Era nato nel 1942. Era ammalato da tempo.

Nello portava avanti con il fratello Antonio D’Alesio il gruppo fondato dal padre Gaetano D’Alesio, cavaliere del lavoro, oltre novant’anni fa. La società armatoriale D’Alesio è ormai da decenni uno dei colossi italiani del trasporto marittimo con una flotta di petroliere che ha solcato e solca i mari di tutto il mondo.

La ditta D’Alesio, con sede a Livorno, venne fondata nel 1930. Nello era entrato a far parte dell’azienda nel 1965. Oltre che per il suo impegno in ditta, tuttavia, egli è ricordato anche per l’impegno nel basket. Fu grazie al suo prezioso contributo, infatti, che la Libertas Enichem divenne una delle squadre più forti d’Italia e sfiorò lo scudetto nel 1989 nella famosa finale contro Milano. Successivamente fu anche il presidente del Don Bosco che riuscì a portare in A2 prima di cedere il titolo al Comune di Livorno.

Il sindaco Luca Salvetti, appresa la notizia, ha espresso il cordoglio suo personale e della città di Livorno per la scomparsa di Nello D’Alesio: “Lo ricordo per l’impegno e la voglia come imprenditore di livello e anche per la sua grande passione di sportivo. D’Alesio era infatti stato proprietario della Libertas negli anni d’oro del basket livornese, un ruolo che ricopriva con assoluta partecipazione ed entusiasmo. Alla famiglia la vicinanza dell’amministrazione comunale”.

La nuova Libertas 1947 lo ha ricordato con un post su Facebook: “Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia D’Alesio duramente colpita dalla scomparsa del grande armatore Nello. Alla sua dinastia – da sempre appassionata di basket – è legato il ricordo del periodo storico più brillante della storia della Libertas che nel 1989 arrivò a giocarsi il titolo tricolore anche grazie all’impegno economico della famiglia che oggi vive ore difficili”.

Parole di cordoglio, infine, sono state spese anche da parte della Pielle: “Uomo gentile, rispettoso, leale, tra i maggiori artefici della crescita della cultura cestistica nella nostra città. Alla famiglia del grande armatore, le nostre più sentite condoglianze”.