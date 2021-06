Elicottero della Polizia sorvola la città, occhi e luci puntate sulla movida livornese

(Tony Faini) Livorno, 13 giugno 2021 – Sono molti coloro che nella serata di ieri, sabato, alzando la testa hanno notato che un elicottero sorvolava la città di Livorno e in particolare il rione della Venezia e il lungomare fino ad Ardenza, finché attorno a mezzanotte, orario in cui scatta il coprifuoco per le normative anti-covid, il veivolo, che proiettava in basso anche dei fasci di luce, si è allontanato uscendo di scena.

Oggi, domenica 13 giugno, è arrivata la chiarificazione da ambienti della Questura. Si è trattato di un elicottero in dotazione alla Polizia livornese che aveva il compito di effettuare un servizio “aereo” di sorveglianza utile a vigilare la “movida” in modo da coordinare eventuali interventi a terra.

Al di là dell’effetto deterrente che può avere un elicottero che sorvola la città, infatti, l’utilizzo del veivolo, come avviene anche in altre città, serve ad individuare assembramenti ed eventuali risse al fine di inviare sui luoghi interessati volanti ed agenti nella quantità necessaria ad intervenire con successo.