Elisa sceglie la Pineta di Cecina per il video della canzone presentata a Sanremo, a svelarlo è il sindaco Lippi

(Redazione) Cecina, 3 febbraio 2022 – “Fino ad ora non ho potuto svelarvi niente perchè dovevamo, per motivi di riservatezza, mantenere il segreto. Oggi finalmente posso confessarvi che la famosissima artista Elisa ha scelto Cecina e la nostra bellissima Pineta come location per il videoclip della canzone ‘O forse sei tu’ che ha presentato ieri sera nella seconda serata del Festival di Sanremo”.

La cantante Elisa, al secolo Elisa Toffoli, sceglie la Pineta di Marina di Cecina per girare il video della canzone con la quale è in gara a Sanremo e il sindaco di Cecina, Samuele Lippi, ne dà notizia su Facebook, dopo chiaramente che la canzone è stata presentata al 72esimo Festival della canzone italiana.

“Come sindaco e cittadino cecinese sono profondamente orgoglioso che la bellezza del nostro territorio sia arrivata all’attenzione di questa grandissima cantante e che sia stata veicolata anche a livello internazionale valorizzando ancora di più il nostro patrimonio paesaggistico”, ha specificato nel post il sindaco Lippi. “Tutti noi la supporteremo con il nostro voto durante la semifinale e la finale di venerdì e di sabato”.

Dopo aver dichiarato per chi fa il tifo a Sanremo, Lippi ha voluto ringraziare il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e l’hotel Palace Lido di Marina di Cecina per averla accolta “insieme a noi”. Infine, l’incoraggiamento: “Elisa siamo tutti con te!”.