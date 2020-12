Entrano nella sede del Livorno ed aggrediscono Verdolini, Heller: “Episodio molto grave”

Livorno, 3 dicembre 2020 – Una quindicina di persone sono entrate nella sede del Livorno nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 dicembre, per contestare i soci del club di via Indipendenza ed i dirigenti della società. Secondo quanto riporta Amaranta.it, sarebbe stato colpito il direttore esecutivo, Alessandro Verdolini, che in quel momento era al lavoro nel suo ufficio. E’ intervenuta la Polizia e sarebbe stata sporta denuncia contro ignoti.

Il presidente del Livorno, Giorgio Heller, sempre secondo Amaranta.it, ha commentato: “Si tratta di un episodio molto grave. Sono costernato ed incredulo. Spero che istituzioni ed i media mettano la loro attenzione su questo fatto che si commenta da solo”.

Il gruppo entrato nella sede sociale era composto da persone che indossavano mascherine, copricapo e in alcuni casi anche occhiali.