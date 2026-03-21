Erdoğan: “Dio possa distruggere Israele”

(Redazione) Livorno, 21 marzo 2026 – Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan è tornato a criticare Israele, ma questa volta molto duramente, esponendosi per la prima volta in modo esplicito contro lo Stato ebraico dopo l’aggressione militare degli Stati Uniti e dello stesso Israele all’Iran e il conseguente avvio del conflitto ora in corso, segnando una netta presa di distanza dalle posizioni dell’Occidente.

Nel corso di un intervento pubblico, Erdoğan ha invocato che Dio “possa distruggere” lo Stato di Israele, accusando il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, di portare avanti una “politica di terrorismo” ai danni della stabilità dell’intero Medio Oriente.

Il leader della Turchia ha inoltre sostenuto che Israele “pagherà il prezzo” per le sue azioni, facendo riferimento alle migliaia di vittime causate dalle operazioni militari israeliane in Palestina e Libano ed a quelle congiunte con gli Stati Uniti contro l’Iran.