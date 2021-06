Esce di strada e perde la vita a bordo della sua Ferrari, tragico incidente sulla Fi-Pi-Li

Cascina, 5 giugno 2021 – Un tragico incidente si è verificato sulla superstrada Fi-Pi-Li nella tarda serata di ieri, venerdì 4 giugno, all’altezza di Navacchio, dove una Ferrari F355 si è letteralmente conficcata sotto un guardrail con la conseguenza che l’uomo che era al volante, 55 anni, residente a Pisa, ha perso la vita sul colpo.

Immediatamente sono intervenute un’ambulanza inviata dal 118 e un’autoidrante dei Vigili del fuoco. Dopo che quest’ultimi hanno estratto dalle lamiere l’uomo, al personale medico non è rimasto altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia stradale al fine di effettuare i rilievi di circostanza.

Ancora da determinare sono le cause e la dinamica del terribile impatto. L’unica cosa certa è che il mezzo stava viaggiando a velocità sostenuta in direzione Firenze e che l’incidente è avvenuto non distante dalla deviazione per Livorno.