Fa i propri bisogni a due passi dal Duomo, le immagini fanno il giro del web

(Redazione) Livorno, 11 aprile 2022 – Un uomo fa i propri bisogni, davanti ai passanti, in largo Duomo. E’ accaduto quest’oggi, lunedì 11 aprile, nel pieno centro di Livorno. Sui social e in particolare su Facebook sono scoppiate le amare ironie e le polemiche. E’ forse in qualche modo giustificabile un comportamento del genere?

Proponiamo la foto, che sta girando sul web, evidenziando amaramente che anche episodi del genere sono lo specchio del degrado e di una società sempre più in crisi di valori.