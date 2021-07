Fermato dalla Polizia il marito della donna trovata senza vita in via Garibaldi

Livorno, 5 luglio 2021 – E’ stato fermato dalla Polizia il marito marocchino di Ginetta Gioli, la donna di 62 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Garibaldi, sabato scorso, con una profonda ferita alla testa. L’uomo, 53 anni, nato in Marocco ma residente da tempo a Livorno, è fortemente indiziato. Secondo quanto si apprende, avrebbe fornito un alibi che, al momento, non avrebbe trovato conferme nel corso delle prime indagini svolte dalla Squadra mobile della Questura di Livorno.