Festa in famiglia per nonna Elvira, la donna più longeva di Livorno

Livorno, 22 febbraio 2020 – Ha compiuto 109 anni oggi, sabato 22 febbraio, Elvira Ferrazzuto, la donna più anziana di Livorno e una delle donne più longeve d’Italia.

Nonna Elvira è nata nel 1911 a Livorno, dove ha sempre vissuto. In passato ha lavorato come operaia alla Sice, ex Pirelli, in città. E’ ancora abbastanza lucida e in condizioni di salute sostanzialmente buone.

Ha ricevuto un messaggio e un mazzo di fiori dall’amministrazione comunale. Ha festeggiato il compleanno in famiglia, nella sua casa di via Garibaldi, assieme a figli, nipoti e pronipoti.