Fidapa, la cerimonia delle candele dedicata alla popolazione dell’Ucraina

(Angela Simini) Livorno, 16 marzo 2022 – La suggestiva Cerimonia delle Candele, organizzata dalla Fidapa sezione di Livorno presso lo Yachting Club, è stata dedicata alla popolazione dell’Ucraina provata da dolore e sconcerto per la guerra in corso. Dopo la lunga sosta causata dalla pandemia e in pieno conflitto nell’Europa dell’Est, la presidente Sophika Dhimgjini ha espresso le perplessità che hanno preceduto la celebrazione di questo rito che unisce le donne di tutto il mondo. “Infine – ha dichiarato – ha prevalso il desiderio di accendere le candele come segnali di speranza per tutte le donne del mondo vittime di guerre, di violenza, di miseria e di invitare le socie ad andare incontro al futuro con determinazione!”.

Toccanti e commoventi gli interventi espressi dalle autorità Fidapa intervenute al meeting, Concetta Corallo, vicepresidente nazionale, Anna Maria Turchetti, presidente distrettuale, e Giuseppina Bombaci, past presidente nazionale e past coordinatrice europea, il cui pensiero è andato alle donne dell’Ucraina, senza dimenticare quelle dell’Afghanistan. In concreto, Giuseppina Bombaci ha illustrato un piano Fidapa, su scala nazionale, per sostenere profughi e famiglie.

Invece sul tema specifico inerente l’attività di sezione, la referente distrettuale della Task force nazionale del Lavoro e Impresa, Patrizia Bonciani, ha fatto illustrare alla socia Maria Zifaro, docente di Organizzazione aziendale presso l’Universitas Mercatorum di Roma, il percorso formativo progettato su tale materia “ Come trasformare le proprie passioni in opportunità di lavoro”.

Un sentito grazie ha rivolto la presidente Sophika Dhimgjini alle autorità civili e militari: l’assessore Giovanna Cepparello, il vicequestore Alfredo Matteucci, il tenente di vascello Fabiola Ratano per l’Accademia navale, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Massimiliano Sole.

La cerimonia si è aperta al suono degli inni, a cui ha fatto seguito il rito dell’accensione delle candele sul tavolo della presidenza e sui singoli tavoli. In questa calda e soffusa luce è stata presentata la nuova socia Ina Dhimgjini, che ha ricoperto a Livorno il ruolo di assessore nella precedente giunta comunale.