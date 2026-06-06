Figec, il sindacato della comunicazione globale

(Redazione) Livorno, 6 giugno 2026 – La Figec, sigla che sta per Federazione italiana giornalismo editoria comunicazione, è una delle realtà sindacali più recenti nel panorama dell’informazione italiana. Sorta nel 2022 e federata alla Confederazione italiana dei sindacati autonomi dei lavoratori, si propone come organizzazione di rappresentanza per giornalisti, comunicatori, operatori dei media, professionisti dell’editoria, della cultura e della comunicazione digitale.

L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare il lavoro nel settore dell’informazione in tutte le sue forme, tenendo conto delle profonde trasformazioni che negli ultimi anni hanno interessato il giornalismo e il mondo della comunicazione. Accanto ai giornalisti professionisti e pubblicisti, la Figec apre infatti le proprie porte a figure professionali emergenti come i social media manager, i creatori digitali e di contenuti web, i blogger ed altri operatori della comunicazione.

Secondo il manifesto dell’organizzazione, la federazione intende promuovere un modello sindacale inclusivo, orientato alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla valorizzazione delle professionalità che operano nell’ecosistema dei media. Tra le priorità, oltre alla difesa della libertà di informazione, il sindacato pone la lotta al precariato, il riconoscimento delle nuove competenze digitali e la promozione di condizioni economiche e contrattuali più eque.

La Figec è guidata dal segretario generale Carlo Maria Parisi e dal presidente Lorenzo Del Boca, già presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti. Fin dalla sua costituzione, la federazione ha sviluppato una rete territoriale i fiduciari provinciali ed i coordinamenti regionali, con l’obiettivo di garantire una presenza capillare sul territorio nazionale.

Del consiglio nazionale fanno parte, tra gli altri, il noto fotografo Rino Saverio Barillari, giornalisti importanti come Demetrio Crucitti, Paolo Guzzanti, Roberta Spinelli e Piero Vigorelli, il soprano ed attrice Alma Manera, la social media manager Viviana Samminto.

Tra le iniziative più significative vi è la sottoscrizione di accordi e contratti collettivi dedicati al settore dell’editoria periodica, dell’informazione locale e delle testate online, ambiti nei quali la trasformazione digitale ha generato nuove esigenze di tutela professionale.

In un contesto caratterizzato da cambiamenti tecnologici, crisi economiche dell’editoria tradizionale e crescita delle piattaforme digitali, la Figec si propone come interlocutrice per quanti operano nell’informazione e nella comunicazione, puntando su innovazione, pluralismo e difesa del lavoro.

La sfida principale della federazione rimane quella di rappresentare un settore in continua evoluzione, nel quale convivono professioni storiche e nuove figure nate con l’avvento del digitale. Per questo la Figec guarda al futuro del giornalismo e della comunicazione come a uno spazio sempre più aperto, multidisciplinare ed orientato alle nuove competenze richieste dal mercato.