Fuochi d’artificio durante il concerto di Rea alla Terrazza

(Angela Simini) Livorno, 5 settembre 2021 – Al concerto di Danilo Rea, sulla Terrazza Mascagni, inserito nel Festival intitolato al grande maestro livornese, ieri sera, sabato 4 settembre, è accaduto un fatto a dir poco increscioso.

Sono stati infatti accesi i fuochi artificiali proprio nelle vicinanze, nello sconcerto e protesta del pubblico. Che sia stato per trascuratezza non voluta, non è però questo il modo di accogliere un pianista di fama internazionale come Danilo Rea, soprattutto quando si vuole sviluppare il turismo a Livorno. E non è questo il modo di onorare il Mascagni Festival.