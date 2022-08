Giani: “Spero si faccia l’accordo con Renzi”

(Mirko Branca) Firenze, 3 agosto 2022 – “Si diceva che un accordo con Calenda non si sarebbe mai potuto fare perché questi era in una posizione di Centro alternativa sia alla Destra che alla Sinistra, ma avete visto che le vie della politica, prima del deposito delle liste, portano ad esiti imprevedibili. Spero che lo stesso adesso accada con Renzi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, alla luce dell’accordo tra Pd, Azione e Più Europa in vista delle politiche del prossimo 25 settembre.

Tuttavia, anche se Pd e Italia Viva dovessero presentarsi separati alle elezioni politiche, secondo Giani a livello regionale “negli equilibri di giunta non cambierà niente”, anche perché “la posizione di Renzi è chiaramente antitetica al Centrodestra” ed è “una posizione di Centro”. Essa, tuttavia, diverrebbe “incompatibile” qualora Renzi facesse “accordi di coalizione o patti di desistenza con il Centrodestra”, motivo per cui, in tal senso, “saremo più rigorosi nel rispetto delle regole programmatiche e delle intese, anche se potrebbe non sarebbe alternativo alla presenza in giunta”.