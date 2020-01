Giovane si ribalta in auto e perde la vita ad Accattapane di Castagneto

Castagneto Carducci, 26 gennaio 2020 – Un marocchino di 33 anni, Abderrahim Amer, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto all’una di questa notte, domenica 26 gennaio, sulla strada provinciale 16, in località Accattapane, nel territorio comunale di Castagneto Carducci.

Lo schianto non gli ha dato scampo ed i soccorritori, intervenuti con tempestività sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Stando a una prima ricostruzione del fatto, il giovane, nato in Marocco ma in Italia ormai da tempo, avrebbe fatto tutto da solo. Avrebbe perso il controllo dell’auto urtando violentemente contro un ostacolo e ribaltandosi più volte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute, con tempestività, due ambulanze inviate dal 118, una della Croce rossa di Donoratico e una della Pubblica assistenza di Cecina con personale medico a bordo. Ma la situazione è apparsa fin da subito disperata e ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso dell’automobilista. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cecina che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona.