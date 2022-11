Graffiti in via delle Navi, i volti di Magnozzi, Picchi e Vitulano omaggiano il calcio livornese

(Anna Viola) Livorno, 17 novembre 2022 – A pochi metri da piazza Mazzini, in via delle Navi, sono stati realizzati tre graffiti in omaggio ad altrettanti campioni del calcio livornesi. I tre disegni riproducono i volti di Mario Magnozzi, Armando Picchi e Miguel Vitulano, tutti accompagnati dal simbolo dell’Unione Sportiva Livorno.

Si tratta di un omaggio a tre protagonisti della storia di Livorno e della Livorno sportiva, miti e simboli, ognuno a suo modo e in epoche diverse, del calcio amaranto.