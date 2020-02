Guardia di finanza contro la droga, interventi a Livorno e Cecina

(Mirko Branca) Livorno, 17 febbraio 2020 – Operazione di controllo del territorio da parte della Guardia di finanza di Livorno. Nel fine settimana, tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, sono stati svolti interventi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio provinciale.

A Livorno la Guardia di finanza ha sequestrato un etto e mezzo di hashish e due persone sono state denunciate. A Cecina, invece, è stato segnalato un giovane perché trovato in possesso di una piccola dose di marijuana ammontante a pochi grammi.

