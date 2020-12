Guerrieri, ex sindaco di Piombino, nuovo presidente dell’Autorità portuale del Tirreno settentrionale

(Alex Turrini) Piombino, 18 dicembre 2020 – L’ex sindaco di Piombino e manager pubblico Luciano Guerrieri, già presidente e commissario straordinario del Porto di Piombino e già presidente della Porto 2000 di Livorno, oltre che vicepresidente di Assoporti e Federlogistica, sarà il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno settentrionale. L’intesa con il Ministero per le infrastrutture e la Regione Toscana per la nomina di Guerrieri è stata sottoscritta oggi, venerdì 18 dicembre, nella previsione che egli sappia guidare il porto di Livorno verso la realizzazione della darsena Europa e possa completare il nuovo porto di Piombino.

“Apprezzo e stimo Guerrieri da sempre per le capacità e la grande competenza in ambito portuale e marittimo”, ha commentato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ricordando che con il nuovo presidente “potremo guardare alla valorizzazione dell’Arciplego e alla realizzazione dei progetti regionali che riguardano le vie marittime”.

L’Autorità portuale del Tirreno settentrionale ha inoltre rafforzato la propria presenza nell’interporto Vespucci, sottoscrivendo l’aumento di capitale pari a 6 milioni 600 mila euro e raggiungendo così il 30,28 per cento delle quote. Secondo il nuovo accordo raggiunto con le banche, entro il 2025 sarà rimborsato interamente il debito pregresso grazie a un piano di dismissioni. L’aumento di capitale e il nuovo accordo hanno come presupposto il nuovo piano industriale dell’interporto Vespucci, che prevede investimenti per 12 milioni di euro nel settore della logistica, dell’energia e dell’intermodalità.