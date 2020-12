Heller agli imprenditori locali: “Il Livorno sta offrendo una grande opportunità”

(Anna Viola) Livorno, 26 dicembre 2020 – “Quello che dobbiamo fare, cosa per cui faccio appello, è lavorare tutti assieme per rasserenare l’ambiente al fine di permettere alla squadra di conquistare la salvezza e al club di trovare nuovi soci. Se sono stato confermato alla guida della società è anche perché, da sempre, mi occupo di intermediazione e quindi ho il compito di trovare dei soggetti in grado di rafforzare la compagine societaria. Sarebbe molto bello ed utile per la città di Livorno, dato che la società amaranto ha grandi potenzialità, che fossero degli imprenditori livornesi ad interessarsi. Auspico dunque che gli industriali, gli impresari, i petrolieri, gli uomini d’affari e in generale le forze vive della città valutino la grande opportunità che si sta aprendo con il Livorno calcio”.

Lo ha affermato, intervistato dal portale Amaranta.it, il presidente del Livorno, Giorgio Heller, che proprio l’altro ieri, giovedì 24 dicembre, è stato confermato alla guida del club di via Indipendenza nel corso del consiglio di amministrazione che ha anche nominato Silvio Aimo amministratore delegato. Heller ed Aimo hanno entrambi potere di firma e le deleghe previste dalle normative di legge.

“Dopodomani torneremo a riunirci e sul tavolo c’è la questione, non secondaria, del mercato invernale”, ha aggiunto il numero uno del club sempre ad Amaranta.it. “La salvezza è potenzialmente alla portata del Livorno. Occorrerà però trovare, fin dai primi di gennaio, degli sponsor esterni in grado di portare denaro fresco nelle casse sociali. E’ uno snodo di fondamentale importanza, questo, anche in relazione alla campagna di rafforzamento, oltre che per il fatto che l’ingresso di nuovi sponsor darebbe inevitabilmente nuova fiducia all’ambiente”.

Insieme al presidente Heller e al socio Aimo che controlla la società Tkt, alla data odierna, sabato 26 dicembre, nel consiglio di amministrazione amaranto, fa notare Amaranta.it, siedono soltanto i rappresentanti della società Sicrea, Umberto Casella e Guido Presta, avendo Aldo Spinelli, Mauro Ferretti e Rosettano Navarra, soci di minoranza, tutti rinunciato ad avere propri esponenti del consiglio, anche se l’ex presidente Spinelli, attraverso la Spinellinvest, è l’unico che sta aiutando l’attuale gruppo dirigente.