I bersaglieri dell’Elba a Cuneo, il presidente Orlando: “Giornata memorabile”

(Stefano Bramanti) Cuneo, 31 maggio 2022 – Oltre 15.000 persone hanno invaso Cuneo, con 300 pullman provenienti da ogni regione d’Italia, presente anche il primo Reggimento bersaglieri e le Frecce tricolori. Uno scenario importante per il sessantanovesimo raduno dei piumati e non poteva mancare anche la delegazione dell’Isola d’Elba, come mostra la foto.

“Una giornata memorabile”, commenta Giuseppe Orlando, presidente della sezione isolana. Ero presente insieme al nostro presidente provinciale Rocco Zoccoli, il mio vice Sergio Barsalini e ai consiglieri Giovanni Cilia e Costantino Pirisi.

“Con noi anche dieci simpatizzanti e le nostre mogli. È stato il primo raduno dopo le restrizioni per la pandemia, che ancora purtroppo non è risolta. È stata una festa eccezionale e non potevamo mancare col nostro striscione dell’Elba”, precisa ancora Orlando.

I bersaglieri elbani, riuniti in associazione, periodicamente incontrano le scolaresche, intervengono nelle cerimonie istituzionali, animano le piazze elbane con la fanfara e infatti per la fine dell’estate potrebbero essere a Capoliveri.