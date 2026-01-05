I Cinque Stelle livornesi con Conte: “Meloni condanni l’attacco Usa al Venezuela”

(Redazione) Livorno, 5 gennaio 2026 – “Il Movimento 5 Stelle di Livorno condanna la violazione della sovranità nazionale della Repubblica del Venezuela da parte degli Stati Uniti, perpetrata attraverso un attacco militare e la cattura del presidente della Repubblica, Nicolas Maduro”.

Così inizia il comunicato stampa dei gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle della provincia di Livorno sul blitz effettuato a Caracas da reparti speciali dell’esercito statunitense, su mandato diretto del presidente Donald Trump, che ha portato al sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della moglie Clia Flores.

“Come rilevato anche dal presidente nazionale del Movimento, Giuseppe Conte, l’aggressione al Venezuela non ha nessuna base giuridica e rappresenta una palese violazione del diritto internazionale certificando solo il predominio del più forte”, continua la nota. E la richiesta: “Il Movimento 5 Stelle chiede che il Governo di Giorgia Meloni condanni l’attacco e si augura che la comunità internazionale si schieri contro quello che, in modo evidente, è un’aggressione a uno Stato sovrano. La natura illiberale del governo venezuelano non può in alcun modo giustificare un’azione militare condotta da un altro Paese, in questo caso gli Usa. Quello che occorre, adesso, è l’immediata convocazione del Consiglio di sicurezza dell’Onu e il ripristino della legalità internazionale”

“Il diritto internazionale per il Movimento 5 Stelle vale sempre e non può mai valere fino a un certo punto”, chiosano gli attivisti livornesi.