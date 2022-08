I Messaggeri mantengono le promesse, appuntamento il 6 agosto a San Martino

(Stefano Bramanti) Portoferrraio, 5 agosto 2022 – Mantengono le promesse Lionel Cardin e Pierluigi Costa, i Messaggeri del Mare. A gennaio, i due nuotatori per cause di solidarietà, avevano fatto un tuffo nell’acqua gelida nel golfo di Cavoli per lanciare la raccolta di fondi in favore della Protezione Civile La Racchetta dell’Elba occidentale, che deve acquistare un nuovo mezzo antincendio. In quell’occasione furono annunciati degli eventi estivi, proprio per stimolare tutti a donare. E il primo appuntamento è fissato per sabato sera, 6 agosto, alle ore 21, presso l’Open Air Museum di Italo Bolano di San Martino, a Portoferraio.

I Messaggeri saranno ospiti ed a premessa del Festival Acquamor20 che si attua in quel luogo d’arte e cultura nato nel 1965, Lionel e Pierluigi e il loro staff diranno dei loro progetti e dell’impegno a favore de La Racchetta. E altri eventi per la causa solidale saranno il 16 agosto a Marciana Marina in Piazza della Chiesa, quindi il 22 a Chiessi, la base logistica dei Messaggeri e il 28 a Marciana. A Marina di Campo la data deve essere ancora definita. Nel meeting del 22, del paesino posto nella costa ovest dell’isola, saranno presenti anche gli Astrofili guidati dallo specialista Angelo Tranchida, pronto a far ammirare la volta celeste agli intervenuti con appositi cannocchiali. Non mancheranno letture di poesie o brani da parte di poeti e scrittori, testi ispirati ovviamente alla bellezza e al valore del mare. Pierluigi è Lionel ricorderanno a tutti che in ottobre concluderanno la staffetta nazionale, Lampedusa- Monte Bianco, avviata nel 2019 e sostenuta da Rai per il Sociale, per rivendicare la tutela dei piccoli ospedali italiani, fra cui quello di Portoferraio, nosocomi indispensabili per garantire assistenza sanitaria nei luoghi periferici, sanciti dalla Costituzione italiana a tutto il popolo, senza alcuna forma di discriminazione. Sul tema, in qualche incontro programmato, interverrà Francesco Semeraro del Comitato Elba Salute che si batte da lustri per il potenziamento dei servizi sanitari isolani. In ogni incontro non mancherà musica live e verranno distribuite copie del magazine Enjoy Elba e Arcipelago, diretto da Patrizia Lupi, un impegno letterario che si realizza ogni anno per descrivere i mille aspetti dell’Elba, e nel volume di quest’anno una pagina è dedicata proprio ai Messaggeri del Mare. Chi riceverà la pubblicazione offerta dalla Lupi, potrà dare un contributo che andrà a potenziare la raccolta di fondi per i volontari de La Racchetta, che si stanno avvicinando all’obiettivo di acquistare il nuovo mezzo antincendio.