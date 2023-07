Il 19 luglio a Villa Fabbricotti si parla di Amusia, contro la tirannia della normalità

(Donatella Nesti) Livorno, 16 luglio 2023 – L’Associazione ‘CAPIRE UN’H – APS ‘ Come l’handicap fa cultura da anni si batte contro la «tirannia della normalità» e per «favorire una riflessione oltre i confini della retorica celata dietro la parola Handicap» organizzando da moltissimi anni numerosi eventi in occasione del 3 Dicembre, giornata internazionale dedicata alle persone diversamente abili e con numerosi appuntamenti durante tutto dell’anno.

L’Associazione ha da anni collaborazioni con numerose altre associazioni del settore, con il Centro Donna, con il Cinema 4 Mori e con la partecipazione del Comune di Livorno

L’evento programmato per il 19 Luglio 21.30 all’Arena Fabbricotti, gestita dagli Amici del Cinema 4Mori, è inserito nella programmazione del mercoledì dedicato al cinema di qualità, supportato dal Comune di Livorno. Come già avvenuto in molte altre occasioni sarà presente il giovane regista Marescotti Ruspoli alla presentazione del film che tratta una disabilità poco conosciuta che dà il titolo al film ‘AMUSIA’.

L’amusia, dal greco “a-musia” ovvero “mancanza di armonia”, è una malattia cerebrale che impedisce a chi ne soffre di comprendere, eseguire e apprezzare la musica. Questa subisce una distorsione sonora, provocando un disturbo uditivo. Il film affronta la patologia in maniera sottile: attraverso una storia d’amore tra una ragazza che “scappa” dalla musica e un ragazzo che “sopravvive” grazie alla musica. Un’infanzia solitaria, trascorsa a difendersi dai pregiudizi altrui, spingerà la protagonista a fuggire e la porterà dentro il mondo periferico, dimenticato e vagamente onirico di un ragazzo che combatte la solitudine con la musica mentre cerca di non far marcire i sogni che ha nel cassetto.

In un microcosmo provinciale e vagamente surreale, fatto di edifici metafisici, motel a ore e luci a neon, due opposti si incontrano e come spesso accade, si attraggono. Opera prima diretta da Marescotti Ruspoli con Carlotta Gamba e Fanny Ardant. Fotografia di Luca Bigazzi

Vincitore del Premio del Pubblico tra i film del CONCORSO del 26o Tallinn Black Nights Film Festival.

Presentato mercoledì 29 marzo 2023 al Bif&st in concorso nella sezione Panorama Internazionale.