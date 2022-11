Il 24 novembre ai Quattro Mori uno spettacolo a favore del progetto Wonder

(Donatella Nesti) Livorno, 21 novembre 2022 – A Livorno moltissime sono le associazioni che si occupano di persone con disabilità e lo fanno attraverso il teatro, lo sport, gite, con corsi di ogni tipo. Ma sono pochi le persone disabili inserite nel mondo del lavoro, soprattutto dopo gli anni della pandemia. A tentare di risolvere il problema è nato il progetto ‘Wonder’ pensato dall’Associazione ‘Capire un’H’ e reso possibile dalla coop Le Livornine che sta allestendo un locale nel cuore della Venezia, Scali monte pio 7, con l’obiettivo di creare di posti di lavoro per persone con disabilità e in situazione di fragilità realizzando percorsi formativi nel settore della ristorazione, alimentazione, turismo e agricoltura. Sarà un locale con caratteristiche funzionali ed architettoniche ben precise, tutte unite da un unico filo rosso: la completa e totale accessibilità sia per il personale che ci lavorerà che per la clientela. ‘Wonder’ secondo quanto affermano le ideatrici ed ideatori del progetto intende aprire con un bar ed annessa gelateria e pizzeria. In avvio l’offerta gastronomica prevede la preparazione di piatti semplici, come taglieri e stuzzichini, ma con un’attenzione particolare a materie prime provenienti da ditte e aziende del territorio.

Il progetto, come già ricordato, è nato dall’associazione ‘Capire un’H’ da molti anni attiva sul territorio la quale continua ad avere un ruolo importante, sia per ciò che riguarda la formazione sia in futuro per tutte quelle attività nel settore culturale e di promozione previste nel locale del quartiere Venezia. Dovrà essere uno spazio d’incontro, di relazioni, di occasioni culturali, serate a tema come quelle già previste di show cooking organizzate anche in collaborazione con altre associazioni e cooperative.

I lavori sono in corso ma gli imprevisti i hanno costretto i soci della coop a rimodulare il progetto ed anche i costi. Basti pensare ad esempio, che durante i lavori di scavo per i nuovi impianti sono emerse antiche volte in murature di epoca medicea. Questo imprevisto ha costretto ad uno stop per adeguare il progetto alla nuova situazione. Ma è solo uno stop temporaneo e nel frattempo il progetto Wonder ha ricevuto importanti riconoscimenti, il premio del Comune di Livorno per le sei startup più innovative, il primo premio del bando della CNA ed ora uno spettacolo ai 4 mori il 24 p.v.per finanziare i lavori del locale in Venezia. Uno spettacolo dove si esibiranno gratuitamente molti artisti livornesi, un coro ed un balletto. Tutto il ricavato andrà a favore del progetto, i biglietti sono in vendita al cinema Quattro Mori.